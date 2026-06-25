Zona a traffico limitato a Maladroxia 

Torna anche quest’anno la zona a traffico limitato nella località balneare di Maladroxia. La Giunta comunale, su proposta del sindaco Ignazio Locci, ha deliberato l’attivazione della ztl a partire dai primi giorni di luglio. Il provvedimento resterà in vigore nella fascia oraria compresa tra le 13 e le 20, con l’obiettivo di regolare l’afflusso di veicoli e garantire maggiore sicurezza e vivibilità nell’area della spiaggia durante il periodo di maggiore presenza turistica. Per i residenti e i proprietari delle abitazioni sono previsti due pass per nucleo familiare, mentre potranno accedere all’area soggetta a limitazioni anche i bagnini impegnati nel servizio di salvataggio, sia quelli operativi per conto del servizio pubblico, sia quelli in servizio presso gli stabilimenti balneari. «Si tratta di una misura ormai consolidata - ha detto il sindaco Ignazio Locci - che consente di conciliare le esigenze di residenti, operatori e turisti, tutelando al tempo stesso uno dei litorali più frequentati e apprezzati del territorio». Già dal 1 giugno sono entrati in funzione i parcheggi a pagamento. Una scelta legata all’elevata affluenza che caratterizza la spiaggia di Maladroxia, anche quest’anno Bandiera blu.

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