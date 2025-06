“Zona 30” in via XX Settembre «Ma nessuno rispetta il limite» 

Il cartello parla chiaro: in via XX Settembre, strada a senso unico da piazza Santa Maria a via Pola, il limite di velocità è di 30 chilometri orari.

Peccato però che nessuno lo rispetti e che la strada sia percorsa ogni giorno ad altissima velocità con grave rischio soprattutto per i tanti pedoni che la percorrono, diretti nelle attività commerciali della zona. «Se non stai attento rischi che ti mettano sotto tutte le volte che passi» commenta Sara Loi con le buste della spesa in mano, «anche a me un giorno stavano per investire. Dovrebbero mettere una pattuglia dei vigili a tutte le ore, perché la gente è troppo indisciplinata».

Accade anche nella parallela via Garibaldi dove c’è un cartello di divieto di accesso ai mezzi pesanti che invece passano in continuazione, andando a sfiorare e a volte anche a toccare i balconi delle case. Più volte anche le suore dell’asilo hanno chiesto la sistemazione di dossi e attraversamenti pedonali rialzati davanti alla scuola ma a niente è servito.

Nelle due strade anni fa era stata istituita la Ztl. Le proteste di residenti e commercianti avevano poi portato il Comune a ridurla ai soli orari notturni, fino ad arrivare poco dopo all’abolizione. Pedonale è rimasta solo, almeno sulla carta, la piazza Santa Maria, con accesso a via XX settembre solo girando da via Garibaldi e non più da viale Colombo.

