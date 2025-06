«Zona 30 e dossi pedonali per rendere la strada più sicura» 

Troppo traffico a Margine Rosso, insorgono i residenti. Gli abitanti della zona compresa tra la rotatoria e l’incrocio con via Marco Polo, hanno scritto una lettera al sindaco Graziano Milia perché, a loro dire, «gli attraversamenti pedonali rialzati sistemati all’altezza della ringhiera che si affaccia sulla spiaggia, non sono sufficienti per risolvere il problema della viabilità».

Nella lettera Enea Beccu, Valentina Contu , Bruna Marini solo per citarne alcuni, sottolineano, «lo stato di disagio e di pericolo continuo a causa dell’intensissimo traffico in via Leonardo Da Vinci» e «l’incessante passaggio di auto e di moto di grossa cilindrata che non rispettano i limiti di velocità di 30 e 50 km orari che ci sono i alcuni tratti e che creano oltre al rischio altissimo per i pedoni che si ritrovano ad attraversare la strada anche un notevole inquinamento acustico». Detto questo, «di recente sono stati sistemati gli attraversamenti pedonali rialzati che però non si sono rivelati sufficienti ad eliminare i disagi perché sono stati realizzati in un tratto distante dalle abitazioni. Chiediamo di sistemare altri attraversamenti pedonali rialzati i altri tratti della strada e di istituire il limite di velocità di trenta km orari oltre che predisporre un controllo più costante della Polizia locale».

