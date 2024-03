“Zona 30” a Costa Rei e in centro 

Cartelli stradali e nuova segnaletica orizzontale in tutte le strade di Muravera e Costa Rei entro un mese per poi – prima dell’estate - trasformare i centri urbani in una grande “zona trenta”, a misura (anche) di turista. Il maxi-progetto (183mila euro, per ora, i fondi a disposizione) è stato approvato dalla Giunta comunale e i lavori dovrebbero partire subito dopo Pasqua.

La segnaletica

In realtà la segnaletica su tutto il territorio versa da anni «in uno stato di usura tale – come viene riportato nella relazione tecnica - da renderla non più visibile. Tale situazione rende la transitabilità potenzialmente pericolosa». Situazione denunciata più volte anche dalla minoranza in Consiglio comunale. I primissimi interventi riguarderanno via Roma, via Sardegna, viale Rinascita, via Europa, via Gramsci e – per quanto riguarda Costa Rei – via Ichnusa e via Colombo.

Nel lungo elenco sono ricomprese quasi tutte le strade: gli interventi riguarderanno, oltre alla segnaletica orizzontale (fra questi nuovi stalli per auto, motocicli, bus e disabili per un totale di 12mila metri quadrati di vernice), la manutenzione dei semafori e l’installazione della segnaletica verticale.

Il sindaco

«I lavori – ha spiegato il sindaco di Muravera Salvatore Piu – sono inderogabili e urgenti, l’obiettivo è portarli a termine prima della Sagra degli Agrumi». Tra le novità i parcheggi dedicati alle due ruote: una delle zone individuate è il tratto della via Roma di fronte al bar Paderi. Al termine dei lavori da 183mila euro si cercheranno ulteriori risorse (probabilmente quelle del ribasso d’asta) per completare il progetto partito lo scorso anno, e cioè introdurre le “zone trenta” limitando la velocità nel centro urbano di Muravera e di Costa Rei.

Sicurezza

«Riteniamo sia necessario – ha sottolineato Fabio Piras, l’assessore alla Viabilità – adottare qualsiasi misura utile alla riduzione del numero degli incidenti ed in particolare per quelli che vedono coinvolti i pedoni e gli utenti deboli della strada».

La “zona trenta” sarebbe dovuta partire già da gennaio «ma ci sono stati – ha aggiunto Piras - alcuni rallentamenti, dovuti anche alla carenza di personale negli uffici».

Il piano prevede l’installazione dei cartelli “trenta”, le scritte sull’asfalto e il posizionamento di dissuasori: «Acquisteremo nuovi attraversamenti pedonali rialzati – ha concluso Piras – e poi provvederemo ad installare i dossi che da diverso tempo sono nel magazzino del Comune».

Al momento solo la via Sarrabus, lungo il cannale delle acque alte, è “zona trenta”. In pochi però – tranne nell’unico tratto dove c’è un dissuasore – rispettano il limite di velocità.

