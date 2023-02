Zola dal campo alla scrivania 

Da Oliena a Roma, dal rettangolo di gioco alla scrivania, dalle magie nei campi di calcio (ha vestito le maglie di Nuorese, Torres, Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari, oltre a quella della Nazionale azzurra) ai futuri successi - si spera - in qualità di dirigente. La parabola professionale di Gianfranco Zola, 56 anni, campione tra i più apprezzati al mondo, si è compiuta ieri nella Capitale con la nomina a vice presidente della Lega Pro, l’organo che governa la Serie C. L’ex rossoblù ha ottenuto 55 voti e assieme a Giovanni Spezzaferri (33 voti) affiancherà nel lavoro il neo presidente Matteo Marani, giornalista e volto Sky, che subito dopo il risultato (ha ottenuto 39 preferenze rispetto alle 15 dello sfidante Marcel Vulpis, vice presidente uscente e reggente dopo le dimissioni di Francesco Ghirelli) ha spiegato di aver scelto Magic Box perché uno dei punti fondanti della candidatura era «pensare di più ai settori giovanili», e Zola su quel fronte «non è solo un nome ma un grande esempio che pensa in modo generoso e altruista ai ragazzi».

Il fuoriclasse

Baronetto inglese dal 2004, il fantasista ha spiegato di «voler dare il mio contributo per creare un ambiente e l’atmosfera giusta affinché i nostri ragazzi crescano per giocare in Serie A e B. Se la Serie C cresce è importante per la Lega stessa ma anche per le categorie superiori. Non stiamo generando tanti giocatori di qualità e questo va migliorato. Io ho cominciato da questa Lega e so quanto è stata importante per me e quanto lo sarà per i ragazzi. Si parla di sostenibilità, per i club di C si tratta anche di valorizzare i propri giovani». Zola è consapevole che la strada per centrare l’obiettivo richiederà tempo, «non è un percorso che si fa in due giorni e nemmeno in un mese», ma sarà necessario intraprenderlo «per dare linfa vitale non solo ai nostri club ma anche al calcio in generale».

Le intenzioni

I primi obiettivi di Marani saranno «la sostenibilità economico-finanziaria, visto che la C ha i costi ma non i ricavi del professionismo; fare rete, istituendo un tavolo permanente di lavoro; pensare di più ai settori giovanili», e se ne occuperà Zola. «La C è stata ed è il più grande patrimonio tecnico del calcio italiano», ha detto il nuovo presidente, «qui hanno mosso i primi passi Gigi Riva e Roberto Baggio, i campioni del mondo dell’82 Marco Tardelli e Antonio Cabrini, quelli del 2006 Marco Materazzi e Fabio Grosso. Da qui partì, alla volta dello scudetto poi vinto con il Napoli, proprio Zola». La sostenibilità economico-finanziaria «oggi è messa in pericolo dai costi crescenti di gestione e dai ricavi che devono aumentare attraverso la valorizzazione del prodotto, nuove strategie commerciali e una forte comunicazione». Il disallineamento tra costi e ricavi ha causato «uno sbilanciamento che ha prodotto centinaia di fallimenti negli ultimi decenni e una durata media delle proprietà inferiore a tre stagioni. La messa in sicurezza dei club, con la valorizzazione dei giovani, sono obiettivi stringenti, inderogabili e indispensabili». Sulle seconde squadre l’esempio della Juventus (unico club ad averla) «dimostra che possono essere utili, dunque bisogna guardarle con interesse. Ma il miglioramento deve partite prima di tutto dai settori giovanili. I ragazzi devono diventare giocatori da Serie B e Serie A».