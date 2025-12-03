VaiOnline
L’onorificenza.
04 dicembre 2025 alle 00:24

Zola ambasciatore sport italiano nel mondo 

Una serata all'insegna dello sport, in previsione di Milano-Cortina, quella che si è svolta all'ambasciata d'Italia a Londra. L'ambasciatore d'Italia Inigo Lambertini ha consegnato la targa di “Ambasciatore dello sport italiano nel mondo” a Gianfranco Zola.

«La sua eredità, la sua passione e la sua leadership continuano a ispirare lo sport italiano nel mondo», recita la motivazione dell'onorificenza. Gianfranco Zola, dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano è vicepresidente della Lega Italiana Calcio. Leggenda del Chelsea, Zola, oltre che ex capitano del Cagliari, è considerato uno degli attaccanti italiani più forti della propria generazione. Dopo gli inizi in Sardegna con Nuorese e Torres, Magic Box (come lo chiamavano proprio a Londra i tifosi dei Blues) le maglie di Napoli, Parma e Chelsea, per poi tornare nell'isola e chiudere la carriera in rossoblù, appunto. A livello internazionale è vincitore di una Coppa Uefa di una Coppa delle Coppe e di due Supercoppe Uefa.

