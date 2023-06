Zola: «Al 94’ ho fatto un gran salto» 

La gioia per la riconquista della Serie A da parte del Cagliari contagia anche Gianfranco Zola. Magic Box, oggi vicepresidente della Lega Pro, con un video sulla sua pagina Instagram, ha voluto celebrare la promozione dei rossoblù, rivivendo il momento più importante, il gol di Pavoletti al 94', che «mi ha fatto fare un salto della Madonna...».

Sir Gianfranco

Il Cagliari sempre nel cuore, ancor di più dopo l'arrivo di Claudio Ranieri in panchina, il tecnico che lo lanciò definitivamente nel grande calcio ai tempi del Napoli. Zola ha voluto festeggiare a modo suo la promozione dei rossoblù: «Mi volevo complimentare con tutto il Cagliari, a partire dalla società, i giocatori, ma soprattutto il mister Ranieri, per la straordinaria impresa che hanno fatto a Bari. Considerando anche da dove erano partiti, dopo che il mister è arrivato a Cagliari, quello che hanno fatto è qualcosa di importante e soprattutto entusiasmante». E ancora, Zola confessa: «Non vi nascondo che mi sono emozionato al gol di Pavoletti, ho fatto un salto della Madonna... Volevo unirmi alla gioia di tutti, questo è un risultato straordinario, non solo per il Cagliari, ma per tutta la Sardegna». (al.m.)

