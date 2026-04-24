Zola ai giovani: «Avevo un sogno e l’ho perseguito» 

Tra ori, argenti e medaglie e al cospetto di due giganti dello sport, ieri sono stati premiati 150 atleti olbiesi che si sono distinti in tutte le discipline, da quelle acquatiche a quelle tradizionali passando per l'outdoor e le arti marziali. A consegnare i riconoscimenti, il sindaco, Settimo Nizzi, durante la cerimonia “La forza dei sogni - storie di sport, tra presente e futuro”, che è stata l'occasione per ospitare due testimoni d’eccezione chiamati a raccontare le loro esperienze, tra fatica perseveranza e vittorie.

«Non sono nato nel settore giovanile delle squadre di Serie A però avevo un sogno e lo ho perseguito, sfidando me stesso in un lungo percorso che poi mi ha portato in Serie A», ha detto, ai tantissimi giovani radunati al Museo archeologico, l'ex calciatore, ora allenatore e vicepresidente della Lega Pro, Gianfranco Zola, che ha lanciato una riforma che porta il suo nome, proposta per motivare i club a reclutare e a far giocare più ragazzi. Con lui, il triplista cubano, medaglia di bronzo ai giochi olimpici di Parigi 2024 e due volte campione del mondo indoor, Andy Diaz: «Sbagliare è normale, ognuno di noi ha perso, l'importante è rialzarsi e continuare a lottare».

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