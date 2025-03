Zoe Pia: «La musica ha un’anima che sa come sfuggire alle regole» 

Un rito sonoro che attraversa tradizioni e sperimentazioni, un viaggio inedito tra il respiro arcaico della Sardegna e le correnti glaciali del Nord. “Rite” è il nuovo album della clarinettista e compositrice Zoe Pia, classe 1986, originaria di Mogoro, e del sassofonista svedese Mats Gustafsson, 60 anni, due artisti uniti dalla ricerca di linguaggi musicali inediti. Un incontro tra launeddas e sax baritono, tra pulsazioni ancestrali e improvvisazione radicale, che sfida le definizioni e si muove tra free jazz, elettronica, folk e noise.

Il lavoro

“Rite” è un dialogo tra mondi sonori e culture lontane. «Ho conosciuto Mats nel 2021 con la Fire! Orchestra» racconta Zoe. «Lui rimase colpito dalle launeddas, che io suono in modo personale, storte rispetto ai tradizionalisti e con un approccio percussivo. Mats ha brani ispirati ai rituali, e questo mi ha spinto a collaborare con lui». In studio, la connessione si è intensificata: «Ci siamo raccontati riti e leggende delle nostre terre senza spartiti, lasciando emergere una nuova sonorità. Il clarinetto e le launeddas si sono intrecciati con il sax baritono e i campanacci sardi, il flauto ha dialogato con il noise. Abbiamo discusso di contemporaneità, di cosa significhi per noi il rito. Ho mostrato a Mats i rituali sardi legati alle maschere, mentre lui raccontava miti nordici. Da questo scambio è nato “Rite”, un viaggio sonoro che celebra il mistero e la forza dell’improvvisazione».

Il concetto di ritualità

Il rito, inteso come respiro primordiale e atto di presenza, attraversa l’album. «Lo riflettiamo nella musica attraverso un ampio respiro» spiega Zoe. «Da lì nasce la vita di noi esseri umani e anche la mindfulness». Un elemento, quello del respiro, che ha creato una connessione naturale tra i due artisti: «Entrambi suoniamo strumenti a fiato, ed è proprio questo che ci ha legati. Mats è aperto, consapevole della bellezza del mondo, libero e privo di giudizi. Un’attitudine che, forse, a noi italiani manca un po’: figli di una cultura cattolica, anche nella musica industriale seguiamo schemi rigidi, rischiando di perdere l’anima e l’essenza».

La tradizione

Nell’album, launeddas e campanacci sardi trovano nuova vita in un contesto sperimentale. «Questi suoni riportano alle radici, al bisogno di fermarsi e ascoltare» racconta Zoe. «Le launeddas si trasformano quasi in suoni da chitarra elettrica, togliamo gli schemi precostituiti». Una visione che riflette il suo rapporto con la tradizione musicale sarda: «La tradizione preserva un patrimonio culturale, ma tutto il resto è la manifestazione della società in cui si vive. Io sono per la libertà di espressione». E la Sardegna come centro per la musica sperimentale? «Gli estremi ci sono già» spiega. «La nostra Isola è conosciuta per il festival di Sant’Anna Arresi. C’è spazio per crescere e trasformarla in un punto di riferimento».

Il futuro?

L’energia creativa di Zoe Pia non si ferma. «Sto scrivendo delle musiche nuove per me, con un corpetto di percussioni legato al nuovo collettivo EIC Eden Interved Collective» anticipa. L’occasione per presentarle arriverà il 25 aprile a Torino, dove sarà affiancata da un ensemble di percussionisti, tra cui anche suo fratello Mattia.

