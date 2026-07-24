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Atletica leggera.
25 luglio 2026 alle 00:39

Zoccheddu “salta” sui tricolori 

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Sara Zoccheddu, Maria Paola Sotgiu e Nicolò Caddeu passano lo scoglio del Challenge e si qualificano per gli Assoluti di atletica leggera (oggi dalle 17). Ieri al “Ridolfi” di Firenze successo nel salto triplo per l'oristanese Sara Zoccheddu (Cus Cagliari), col nuovo “stagionale” di 12,96 metri, nona prestazione nazionale dell'anno, e Maria Paola Sotgiu (Cus Cagliari), 2'07”59 negli 800 metri, e terzo posto nei 400 metri per Nicolò Caddeu (Cus Cagliari, 48”27). Non si sono invece qualificati l'oristanese Jhonatam Maullu (Nissolino Roma), 64,01 metri nel lancio del giavellotto, Enrico Campanaro (Cus Cagliari), comunque ancora sotto i 54” nei 400 hs con 53”93, Yuri Di Marco (Ichnos) e Beatrice Porcu (Cus Cagliari), 54”69 e 1’01”43 sempre nei 400 hs, nei 100 Emma Manconi (Ichnos, 12”13), Daniele Deiana (Atl. Olbia, 10"87). Stamattina (ore 9) la seconda giornata con l'asseminese Elisa Marcello (200), il sangavinese Christian Zucca con il nuorese Elias Sagheddu nel lungo, e il sassarese Mattia Finiu (110 hs).

Assoluti al via
Oggi alle 17 il via agli Assoluti. Recupero dell'ultim’ora nei 400 hs per Luca Flore, oristanese passato quest'anno all'Acquacetosa Roma. Sarà una grande edizione con Jacobs, Dosso, Diaz e Dallavalle, Fabbri, Battocletti, Tamberi, Pernici, Coiro e tantissimi altri. Per la Sardegna hanno conquistato il pass diretto Francesco Alpigiano (Cus Cagliari) nei 400 hs con la staffetta 4x400 (oltre ad Alpigiano, Valerio Ardenghi, Enrico Campanaro e Nicolò Caddeu), Eugenio Meloni (Carabinieri) e Massimiliano Luiu (Fiamme Oro) nell'alto e Elisa Pintus (Bracco Atl. Milano) nel peso.

Pentalanci a Selargius
Domani mattina a Selargius c'è il Campionato Sardo Estivo di pentathlon lanci (martello, peso, disco, giavellotto, martello con maniglia corta), 9° Memorial Nonna Rosina (vale per il Grand Prix nazionale), con 42 gli iscritti, molti provenienti dalla Penisola. Ritrovo alle 9 al Comunale “Generale Porcu” che per l'occasione riapre all'atletica.

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