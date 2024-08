Zitti, zitti… alle Grotte di Nettuno stasera va in scena il silent concert 

La magia delle Grotte di Nettuno, il fascino delle voci dei Tenores di Orosei Antoni Milia e la formula (anche questa che sa di magico) del silent concert. Tutto è pronto per questa sera (ale 19) ad Alghero per la seconda tappa dello show che impone al pubblico di ascoltare lo spettacolo solo attraverso le cuffie come già era accaduto il 28 luglio scorso con il duo di Diodato.

L’imbarco

La partenza è fissata alle 18 dal porto di Alghero, traversata al calar del sole con un emozionante passaggio sotto le falesie di Capo Caccia, visita guidata nella grotta prima di indossare le cuffie per ascoltare le voci dei Tenores. «L’esibizione dal vivo è pensata per garantire il massimo rispetto del delicato sistema carsico della Grotta», spiega l’organizzazione, Le Ragazze Terribili insieme alla Fondazione Alghero e al Comune di Alghero in collaborazione con il Festival Abbabula. «Ed perché non è previsto utilizzo di amplificazione, ma un allestimento minimal, che contribuisce a rendere immersiva e speciale l’esperienza di ascolto che avviene attraverso cuffie wireless distribuite a ogni spettatore a bordo della motonave». Ci sono ancora pochi biglietti disponibili per partecipare e sono disponibile sia su TicketOne (online) che nei diversi punti vendita della città.

Gli artisti

I Tenores di Orosei Antoni Milia è il nome di una delle più note formazioni vocali sarde e si colloca tra i migliori interpreti delle vocalità tradizionali. «Oltre che per la loro eccezionale bravura, anche per il repertorio, che abbraccia entrambe le forme della tradizione vocale di Orosei», spiegano i promotori della serata, « quella del canto sacro, tipica delle confraternite religiose, e quella profana del canto a tenore. Questa combinazione fa dei Tenores di Orosei i custodi fedeli all’eredità musicale ricevuta dai cantori anziani. Orosei è, infatti, l’unico paese in Sardegna dove le due modalità di canto non hanno conosciuto interruzioni nel tempo». (red. est.)

