Zito Zito, Luvumbo vuole prendersi il Cagliari 

L’attaccante è una priorità, Ranieri non perde occasione per ribadirlo. E la svolta sotto porta potrebbe arrivare proprio dal mercato, c’è tempo ancora sino al 1° settembre. Il radar rossoblù è acceso giorno e notte, il ds Bonato viaggia su più binari sperando nel colpo (grosso) di coda. Anche perché Lapadula, operato alla caviglia due settimane fa, non sarà disponibile prima di novembre. A febbraio, tra l’altro, l’italo-peruviano spegnerà trentaquattro candeline e se in B non ha rivali, in A non ha ancora spaccato come avrebbe voluto e potuto. Va addirittura per i trentacinque Pavoletti, una garanzia finché il fisico regge. Intanto Shomurodov, arrivato in ritiro arrugginito dopo le vacanze, si sta ancora mettendo al passo dei nuovi compagni, difficilmente sarà al top per le prime due giornate. Così, Zito Zito, Luvumbo prova a cogliere l’attimo e a ritagliarsi un suo spazio nel Cagliari che si ripresenta al tavolo delle grandi con fiches nuove da giocarsi. L’angolano è una di queste.

Lo step decisivo

Quale sarà l’impatto di Zito in Serie A? La risposta sul campo sposterà inevitabilmente gli equilibri del Cagliari, in un modo o nell’altro. È stato uno dei leitmotiv in Val d’Aosta, non a caso. Per quanto tutti, Ranieri in primis, tendano un po’ a frenare, quasi a nascondere (e proteggere) il suo talento esplosivo. Come se non volessero caricarlo di eccessive responsabilità. Non ancora, almeno. Anche se - paradossalmente - sembra essere lui il primo a volersele prendere, le responsabilità. Da Cagliari-Parma è cambiato tutto o quasi, anche il modo di approcciarsi nello spogliatoio. La promozione è stato poi il primo vero obiettivo centrato e il matrimonio gli ha dato quella stabilità mentale di cui aveva bisogno in un momento cruciale della carriera. Ora lo step decisivo, quello tattico. Ranieri ci sta lavorando ai fianchi, è convinto che la posizione sia relativa e, infatti, nel corso della preparazione e delle varie amichevoli lo ha provato sia punta centrale del tridente, sia esterno, sia in coppia con un altro attaccante. «Deve aggredire gli spazi, deve allungare la squadra. Questo deve fare Zito». E soprattutto deve tirare in porta. «Forse mi ha preso sin troppo alla lettera, ora tira da tutte le parti», ci ha scherzato su, soddisfatto, il tecnico di Testaccio che se l’è preso da subito sotto la propria ala. E quando a fine giugno, è stato stilato un piano strategico per la Serie A insieme al presidente Giulini e al direttore sportivo Bonato, ha chiesto esplicitamente che non venisse ceduto.

Gioco di squadra

Una mina vagante. Non parte titolare, ma virtualmente lo è. Lui questo lo sa bene perché sa quanto vale. E ora che sta imparando anche a gestire il suo talento e il suo istinto esplosivo, può diventare sempre più incisivo. E devastante. A Saint Vincent ha asfaltato da solo la Juventus Next Gen e fissato subito le prime tre bandierine in un percorso nuovo, affascinante ma insidioso allo stesso tempo. Contro i bianconeri ha segnato di destro, di sinistro, persino di testa. La prova provata, anche questa, di una crescita globale e propedeutica al gioco di squadra. Sa poi come farsi volere bene all’interno del gruppo di cui è ormai parte integrante. Deiola gli ha addirittura ceduto il testimone del gran cerimoniere nel rito di “iniziazione” per gli ultimi arrivati. E anche in questa veste, la sua energia fa la differenza.

Verso il debutto

Il conto alla rovescia è iniziato. Quando era stato acquistato nel 2020 (appositamente per il tridente di Di Francesco) era stato considerato ancora acerbo e girato quasi subito alla Primavera. Questo sarà pertanto l’anno dell’esordio nel calcio che conta per lui, l’anno della svolta? Già a Torino il probabile “battesimo”, poi la sfida con l’Inter alla Domus. Sotto traccia. Ma non troppo. Luvumbo morde il freno. Ora che la Serie A se l’è presa sul campo, la vuole sbranare.

