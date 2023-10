Zito salta anche la gara col Congo 

Non è sceso in campo contro il Mozambico e non avrebbe giocato nemmeno il match di domani con la Repubblica Democratica del Congo. Il fastidio alla coscia che lo aveva costretto a saltare la gara con la Fiorentina e buona parte di quella con la Roma continua a tormentarlo, per questo ha lasciato anzitempo il ritiro dell’Angola. Da ieri Zito Luvumbo è a Cagliari a disposizione di staff tecnico e medico rossoblù che hanno studiato ora un percorso personalizzato che lo possa portare al recupero completo per la sfida di domenica all’Arechi con la Salernitana. Rientro anticipato anche per il greco Hatzidiakos per una contusione alla coscia. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno.

I nazionali

Per gli altri nazionali Ranieri dovrà attendere. L’ultimo a tornare sarà Nandez, entro giovedì e con la possibilità quindi di svolgere almeno due allenamenti interi con i compagni prima della trasferta di Salerno (deve giocare il big match con il Brasile mercoledì alle 2 ore italiane) . Attesi per mercoledì nell’Isola il serbo Radunovic, i due azzurrini Prati e Oristanio e l’Under 21 della Slovacchia Obert. Ha già giocato ieri la seconda partita con la maglia della Polonia, invece, Wieteska che dovrebbe presentarsi regolarmente alla ripresa degli allenamenti ad Asseminello, domani pomeriggio.

Infermeria

Sotto osservazione Dossena, Mancosu e Lapadula. Il difensore, affaticato, ha approfittato della sosta per fare un lavoro personalizzato. Il fantasista spera in una convocazione per Salerno. Avrà bisogno almeno di due-tre settimane Lapadula, anche lui, però, sulla via del recupero. (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA