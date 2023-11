«Zito il nostro “bambino”, ci aspettiamo tanto» 

Il conto alla rovescia è già scattato. Il 13 gennaio, in Costa d'Avorio, scatterà la Coppa d'Africa e anche il Cagliari dovrà pagare pegno, lasciando partire uno dei suoi gioielli, Zito Luvumbo. Assenza pesantissima, visto che anche contro il Monza Ranieri, nonostante fosse appena rientrato dopo due partite con l'Angola e il lungo viaggio di rientro, lo ha schierato nell'undici titolare. Ma Zito partirà probabilmente già dopo la gara col Lecce che chiuderà il girone d'andata. Anche se Vitor Gouveia, vice allenatore della nazionale angolana, frena sulla convocazione: «Abbiamo molte opzioni. Ma se continuerà a giocare come sta facendo ha sicuramente le sue chances di essere chiamato».

Il “bambino”

Gouveia, intervistato da Sportitalia, ha però esaltato l'attaccante del Cagliari: «È il nostro “bambino”, ci aspettiamo molto da lui. Perché ha alcune capacità fisiche straordinarie, come lo strapotere fisico, esplosivo, che gli fa raggiungere la massima velocità in pochi secondi. Tecnicamente è un buon giocatore, è molto veloce, può giocare come ala se usi un modulo che prevede questo ruolo, altrimenti anche come attaccante, come succede a Cagliari». (al.m.)

