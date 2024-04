Zito, “giallo” pesante: squalificato 

Solo oggi la Lega ufficializzerà data e orario di Genoa-Cagliari, anche se ieri sera Ranieri, nel dopo partita, ha scherzato: «Come non si sa? Noi abbiamo già prenotato l'aereo...». Quasi certo che a Marassi si giochi domenica, per l'orario si vedrà. Ecco perché i rossoblù godranno di tre giorni di riposo, per ritrovarsi al Crai Sport Center alla ripresa degli allenamenti martedì pomeriggio.

Stop a Luvumbo

Cartellino giallo pesante quello rimediato ieri, sul finire del primo tempo, da Zito Luvumbo. L'angolano ha collezionato la quinta ammonizione stagionale che farà scattare la squalifica del Giudice sportivo. Niente Genoa, quindi, per Zito. Restano invece in diffida Dossena e Prati.

Pavo & Petagna

Pavoletti invece spera di avere buone notizie nella settimana che porta alla sfida più sentita, contro la sua ex squadra. Il capitano, reduce da una frattura al metatarso, aveva messo nel mirino proprio la gara con il Genoa per il suo rientro. Più probabile, però, che Ranieri possa riaverlo a disposizione per la sfida casalinga col Lecce. In settimana, invece, potrebbe tornare in gruppo Petagna, che già nei giorni scorsi aveva ripreso a lavorare, seppure parzialmente, in gruppo. ( al.m. )

