Zito e i suoi fratelli alla conquista della Serie A 

Decisivi in momenti diversi della stagione, classe 2002, sono arrivati insieme dalla Primavera e rappresentano indubbiamente il futuro del Cagliari. Se per diversi giocatori della rosa - paradossalmente - la Serie A porterà all’addio, per Adam Obert, Christos Kourfalidis e Zito Luvumbo questa promozione può segnare una svolta nel grande palcoscenico. Predestinati. Magari inizialmente non faranno parte dell’undici titolare, ma alla lunga potrebbero segnare il territorio e farsi portabandiera di un nuovo ciclo rossoblù. Erano tutti e tre in campo dall’inizio nel ritorno della semifinale playoff con il Parma (fatto indubbiamente significativo e il presidente Tommaso Giulini lo ha addirittura evidenziato con un tweet nel cuore della notte), ma la partita è appena entrata nel vivo e potrebbe capitare spesso di vederli al via contemporaneamente.

La scalata rossoblù

Motivo d’orgoglio per il direttore sportivo Pierluigi Carta, che soprattutto nell’operazione Obert era stato lesto e abile nel 2021 nel bruciare la concorrenza della Sampdoria con la quale il difensore aveva già iniziato un percorso l’anno precedente. Tutti sono poi cresciuti sotto l’ala dell’allenatore Alessandro Agostini nella Primavera dei record (giunta per la prima volta nella storia del club in una semifinale playoff per lo scudetto), soprattutto dal punto di vista tecnico e tattico ma anche umano. I continui post di ringraziamento su Instagram di Luvumbo nei confronti dell’ex terzino bandiera rossoblù nel momento dell’addio non sono passati inosservati. Lo stesso slovacco e il greco non perdono occasione per sottolineare quanto sia stato importante nella loro crescita. La gestione di Fabio Liverani è stata, invece, schizofrenica e inefficace alla loro prima vera chance tra i professionisti. Chirurgica e decisiva poi quella di Claudio Ranieri che ha capito subito cosa potevano dare e, soprattutto, come e quando, tirando così fuori il massimo da ognuno.

Tutti pazzi per Zito

Ora tutti li osservano con particolare interesse, non solo in Serie B dove hanno lasciato il segno. Già sono arrivate delle richieste in questi giorni. Per Luvumbo, a dir il vero, non sono mai mancate, non solo in Italia. Il modo in cui ha ribaltato l’andata col Parma ha lasciato di stucco e conquistato anche i più scettici. Sempre più disciplinato tatticamente, ha imparato a mettere il suo talento e la sua esplosività al servizio della squadra e non a caso Ranieri gli ha dato fiducia nella finalissima di Bari. Ala, esterno alto, prima o seconda punta: il ruolo è diventato un dettaglio nel momento in cui il calciatore angolano (in campo ieri 46 minuti nel match vinto 2-1 dalla sua nazionale contro la Repubblica centrafricana) ha iniziato a giocare anche con la testa. E ora sarà davvero divertente vederlo puntare i difensori più forti della Serie A.

La difesa al potere

La massima serie, Obert, già l’ha assaggiata con Walter Mazzarri in panchina e il duello (vinto) con Malinovskyi a Bergamo impreziosisce il suo giovane curriculum. Stavolta è diverso, stavolta ci arriva da protagonista e - come i due compagni di leva - spera di prendersi prima o poi anche il posto fisso. Sprecato per lo più a sinistra con Liverani, nelle rotazioni di Ranieri si è rivelato la spalle ideale di Dossena anche per la cura con cui gioca la palla. Bravo a chiudere tutte le linee, implacabile nell’uno contro uno. Si fa scivolare gli errori addosso e nelle situazioni più apprensive mantiene la lucidità facendo sembrare semplici anche gli interventi più difficili.

“Il nipote di Barellino”

Anche per Kourfalidis la Serie A non è una novità assoluta. Il giovane talento greco ha collezionato diciassette minuti due stagioni fa, tra la gara con la Fiorentina e quella con l’Atalanta. Si è fatto le ossa tra i cadetti nel frattempo, dimostrando di avere una grande personalità, oltre al talento. Il mix perfetto tra quantità e qualità, dopo la gara (superlativa) di Cittadella Ranieri lo ha definito “il nipotino di Barella”. E ogni volta che è stato chiamato in causa - per tutta la partita o per una manciata di minuti - non hai mai tradito le attese del tecnico di Testaccio. Anche per il greco arriva ora l’esame di maturità.

