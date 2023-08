Zito & C., il bello dei debuttanti 

C'è chi in Serie A si sente a casa e chi, invece, bussa alle porte del massimo campionato per la prima volta in carriera, con la curiosità di vedere l'effetto che fa. Messa in cassaforte la qualificazione ai sedicesimi della Coppa Italia, il Cagliari già pensa all'esordio di lunedì sera all'Olimpico di Torino contro i granata. Domani mattina i rossoblù si ritroveranno ad Asseminello per preparare la sfida con i granata e Ranieri inizierà le grandi manovre.

I centenari

Re Claudio ritrova la massima serie dopo poco più di due anni, un campionato dove ha già collezionato la bellezza di 462 panchine. In una rosa dove prevale la linea verde, il tecnico può contare su un buon numero di giocatori d'esperienza. Sono ben sette i rossoblù con più di cento partite in Serie A, a iniziare da capitan Pavoletti (195 presenze), per proseguire con Jankto (155), Goldaniga (137), Augello (127), Lapadula (125), Deiola (106) e Rog (105).

Absolute beginners

E poi c'è un gruppo di rossoblù che la Serie A l'ha vista solo in tv e che conta i minuti che mancano alle 18.30 di lunedì prossimo, il giorno di Torino-Cagliari, prima giornata di un campionato in cui vogliono lasciare il segno. Sei i giocatori che faranno il loro esordio. In ordine alfabetico, Azzi, Dossena, Lella, Luvumbo, Makoumbou e Oristanio. Il brasiliano ci arriva a 29 anni, dopo aver fatto la gavetta. Dopo la Primavera con Cittadella e Spezia, la lunga scalata tra Serie D (al Seregno) e Serie C (con Pavia, Pordenone, Siracusa, Bisceglie, Pro Vercelli, Lecco e Modena), fino allo scorso anno, quando si è messo alla prova in Serie B (assaggiata giovanissimo con una presenza allo Spezia), dove è sbarcato col Modena e si è imposto col Cagliari. Prima volta anche per Makoumbou, a 25 anni, ma il congolese di Parigi ha anche 57 presenze nel massimo campionato sloveno, giocato con Tabor e Maribor, con tanto di titolo nazionale vinto. Sarà l'esordio pure per Dossena, che è cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta senza mai arrivare a giocare con la prima squadra. Una rincorsa partita da lontano, tra Serie C (105 partite tra Siena, Alessandria, Pistoiese e Avellino) e B (dove ha esordito col Perugia ed è esploso, lo scorso anno, col Cagliari). A 20 anni, invece, potrebbe esserci la prima volta di Oristanio, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, il cucciolo della compagnia che, però, lo scorso anno ha messo insieme la bellezza di 27 presenze col Volendam nella Eredivise olandese. C'è poi il ventunenne Luvumbo, forse il più atteso, di certo uno dei rossoblù più amati dai tifosi. Arrivato a Cagliari nel 2020, per lui solo Primavera, prima e dopo il prestito al Como, senza esordio nel massimo campionato, un esordio che ormai è alle porte. Sarà invece il mercato (su di lui c'è la Ternana) a dire se Lella, 23 anni, arrivato a Cagliari dopo il fallimento del Bari e quasi 100 presenze in C con l'Olbia, potrà diventare un giocatore di Serie A o rimandare la prima volta.

