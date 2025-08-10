Zito bomber d’estate e Piccoli sul pezzo: Cagliari all’attacco 

Aspettando Esposito e il recupero di Luperto per dar sfogo alla difesa a quattro e al 4-3-3, Piccoli e Luvumbo crescono insieme, sia tatticamente sia sotto il profilo squisitamente atletico. Al di là delle occasioni create dal bergamasco e dal gol di tacco dell’angolano che ha permesso sabato al Cagliari di pareggiare la partita con il Racing Santander e spazzare via sul nascere i fantasmi.

Il test spagnolo

Lo stato di forma dei due attaccanti è stato indubbiamente uno degli aspetti più incoraggianti del doppio test in Spagna, per quanto il ritmo non sia ancora quello ideale considerati anche gli ultimi carichi di lavoro. Contava poi sviluppare certi concetti, dalla costruzione dal basso della manovra sino allo sviluppo negli ultimi venti-trenta metri. E ancora il passaggio da una fase all’altra e la gestione sotto pressione. Il risultato, di fatto, è diventato un obiettivo solo nel momento in cui gli spagnoli sono passati in vantaggio. E il pareggio, il Cagliari, se l’è preso quasi di prepotenza.

A 360 gradi

Piccoli non ha segnato neanche stavolta, l’unico sigillo pre campionato risale al primo collaudo in Alta Val Camonica, contro l’Ospitaletto. Anche in Spagna, tuttavia, ha confermato il suo peso specifico a 360 gradi. Si sente anche quando non si vede, il suo lavoro oscuro tiene in equilibrio la squadra ed è sempre prezioso nel taglia e cuci. Il gol lo ha comunque sfiorato, due volte. Quanto basta per guardare avanti con ottimismo. E per alimentare - inevitabilmente - le attenzioni di chi sta meditando se vale davvero la pena sborsare i 25-30 milioni che il Cagliari pretende per il suo cartellino dopo averlo riscattato dall’Atalanta. Soprattutto la Premier tenta Piccoli che, allo stesso tempo, però, sa bene di essere nel posto giusto per dare un’ulteriore spallata alla sua carriera dopo i 10 gol realizzati lo scorso anno. Con Sebastiano Esposito, potrebbe formare poi una coppia esplosiva. Tra le più intriganti, forse, di tutta la Serie A, anche in prospettiva azzurra.

Bomber d’estate

Intanto ci pensa Zito a fargli da spalla. Zito che proprio un attaccante puro non è, e il meglio di sé lo ha sempre dato partendo dalla fascia sinistra (dove presumibilmente continuerà a darlo una volta che il reparto offensivo sarà a pieno regime, Pavoletti compreso). Luvumbo sa bene che questo può essere l’anno della svolta per lui e non vuole steccarlo. Le sirene francesi non sembrano affatto condizionarlo, anzi lo esaltano ulteriormente mentre cerca la condizione ottimale e una gestione della palla più propedeutica alle consegne di Pisacane e alle esigenze della squadra. Non solo accelerazioni, dribbling e cross. Si sta sempre più ambientando all’interno dell’area e il tacco, al di là del fiuto e del bel gesto tecnico, è un segnale di autostima in questo senso. Insieme ad Adopo, è il capocannoniere estivo rossoblù con due reti (la prima all’Ospitaletto) e ha dimostrato di avere meno frenesia e più lucidità sotto porta. E allora sì, può essere davvero questa la stagione della svolta. Per lui e di conseguenza per il Cagliari.

