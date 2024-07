Zirkzee è un rebus, il Milan su Dobvyk Tre colpi della Lazio 

Zirkzee è diventato un rebus. Mentre da Manchester un sito di sostenitori dello United dà per già avvenuta la firma dell’olandese, il Milan cerca di capire come si possa chiudere l’operazione, incagliata sulle commissioni e sulla decisione del centravanti olandese di aspettare la fine dell’avventura europea. Intanto la dirigenza rossonera tiene in caldo altre piste, in primis quella che porta a Dovbyk per il quale il Girona vorrebbe il pagamento della clausola rescissoria di 40 milioni, uguale a quella di Zirkzee. Ma sull’ucraino c’è anche l’Atletico Madrid.

Il Diavolo valuta anche Lukaku, in uscita dal Chelsea, e Abraham, che la Roma può vendere di fronte a un’offerta adeguata. La società è intenzionata a rafforzare anche il centrocampo e l’obiettivo rimane Fofana, per il quale però il Monaco chiede 25 milioni. L’asse tra Milan e Chelsea potrebbe invece portare in rossonero Chukwuemeka, altro centrocampista, classe 2003.

Molto attiva anche la Juventus, che dopo l’arrivo di Douglas Luiz (con Barrenechea e Iling Junior girati all’Aston Villa nell’operazione) si sta concentrando su Khephren Thuram del Nizza sulla base di 17-18 milioni a prescindere dal rinnovo o meno di Rabiot. I bianconeri invece rimangono in attesa sul fronte Calafiori.

Sfuma per i club italiani la possibilità di prendere Pavlidis dell’Az Alkmaar, passato al Benfica per 17 milioni più 2 di bonus. Il bomber greco piaceva fra gli altri alla Lazio, che si è rifatta annunciando tre colpi: Noslin dal Verona, Tchaouna dalla Salernitana e Cristo Munoz dal Barcellona. Si tenta il colpo Gudmundsson. In uscita forse Castellanos, che il Girona rivorrebbe: l’offerta è di 15 milioni, cifra ritenuta bassa dal presidente Lotito. Il Bologna prende Juan MUranda dal Betis Siviglia e punta Csadaei del Chelsea. La Fiorentina per Kayode chiede 25 milioni a Tottenham e Aston Villa.

La Roma ha chiesto Busio al Venezia e annunciato l’arrivo del giovanissimo Buba Sangarè dal Levante. Ai giallorossi è stato offerto Varane, difensore campione del mondo 2018 attualmente svincolato, ma per il francese in pole c’è il Como, che sta anche trattando Pau Lopez col Marsiglia e lo svincolato Candreva. Morata avrebbe ricevuto un’offerta faraonica dai sauditi dell’Al-Qadisiyah, dove si è appena trasferito l’ex capitano del Real Madrid Nacho. Cuadrado lascia l’Inter mentre per lo svincolato Spinazzola si è mosso il Napoli.

