Zirkzee chiodo fisso della Juve Milan più vicino a Rashford 

Zirkzee resta l’obiettivo numero della Juventus ma il club guarda anche altrove per il proprio attacco: l’olandese è una richiesta di Thiago Motta, che lo ha allenato con successo a Bologna e che potrebbe rilanciarlo. Il giocatore cerca un riscatto dopo il deludente avvio di stazione al Manchester United: il tecnico Amorim, che lo ha sostituito durante il primo tempo nell’ultima partita esponendolo ai fischi dei tifosi, non lo tratterrà. Il problema per i bianconeri è soltanto economico.

Per questo si guarda con interesse a Kolo Muani, in rotta con Luis Enrique al Psg, ma sul francese c’è mezza Europa. Un discorso a parte merita Fullkrug: il 31enne tedesco del West Ham è reduce da un infortunio al tendine d’achille e non trova molto spazio in Premier. Alla Juve verrebbe se Vlahovic andasse via. La squadra più attiva sul mercato è il Como, che ha ufficializzato il 29enne portiere francese Butez (protagonista con l’Anversa del triplete nazionale belga grazie a 27 pertite senza subire reti) e il 19enne Diao, esterno del Betis Siviglia e della Nazionale Under 21 della Spagna. In uscita Cerri, che va in B alla Salernitana, mentre Belotti potrebbe andare al Venezia.

Si muove molto anche il Napoli. Va alla Fiorentina il centrocampista azzurro Folorunsho e per il centrocampo - oltre a Fazzini dell’Empoli, che piace però anche alla Lazio - prende quota l’ipotesi Cristante, che alla Roma trova sempre meno spazio. I giallorossi intanto insistono per il 24enne terzino sinistro Alberto Costa del Vitoria Guimaraes. Va al Napoli anche Hasa, 21enne trequartista di un Lecce che sta rivoluzionando la squadra: nel giorno della presentazione di Karlson sono due i nuovi acquisti assicurati dal ds Corvino. Ma per fare loro spazio potrebbero finire sul mercato gli attaccanti Oudine (30 anni) e Sansone (35). Il Bologna vuole rinforzarsi a centrocampo e segue il 23enne albanese Asllani dell’Inter. Il Milan si avvicina al 27enne Rashford, attaccante del Manchester United, la trattativa è in fase molto avanzata ma Juve e Borussia Dortmund provano a inserirsi. Da risolvere la grana Okafor: lo svizzero chiede più spazio e potrebbe lasciare Milanello per giocare di più. Non è tramontata la pista Ricci anche se, dopo il rinnovo con il Torino, sembra più semplice che l’accordo slitti a giugno.

