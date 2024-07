zirkzee, addio all’italia 

Nel giorno in cui Zirkzee diventa ufficialmente un giocatore del Manchester United per 43,5 milioni, cifra superiore alla clausola, il Bologna, che ha già Castro, pensa al successore dell’olandese ma riceve un no da Hugo Duro: «Ho appena rinnovato e sono molto felice al Valencia», le parole del 24enne attaccante. Così ora in Emilia pensano a En-Nesyri, in uscita dal Siviglia.

Una punta in Spagna la prenderà il Milan, perché la prossima settimana Morata dovrebbe diventare rossonero (l’alternativa è il tedesco Fullkrug), col pagamento della clausola di 13,5 milioni all’Atletico Madrid, club che a quel punto chiuderà a ogni ipotesi di cessione di Omorodion, ventenne talento offensivo. Roma e Napoli erano interessate, in particolare i giallorossi, ma arrivare a questo calciatore è sempre più difficile. Fra Milan e Roma è sempre in piedi il discorso per Abraham e in caso di partenza dell’inglese, per il quale i giallorossi hanno chiesto in cambio Okafor, la dirigenza romanista andrebbe poi con decisione su Sorloth, norvegese del Villarreal, molto stimato da De Rossi.

Neopromosso

Ma ieri è stata anche la giornata del neopromosso Como, che non nasconde le proprie ambizioni. Per la porta si formerà la coppia spagnola con Pau Lopez, in arrivo dal Marsiglia (che non ha rinunciato al proposito di prendere Valentin Carboni dall’Inter), e Pepe Reina, già arrivato nel ritiro di Marbella. In difesa Fabregas avrebbe ottenuto il sì di Varane, che dovrebbe unirsi alla squadra tra un paio di giorni. Ma è vicino anche Alberto Moreno del Villarreal, mentre per il centrocampo piace Rodri Sanchez del Betis. Si studia un colpo anche per l’attacco e i nomi che girano, e fanno sognare i tifosi comaschi, sono quelli di Martial e Depay: entrambi sarebbero già stati contattati.

Bianconeri

La Juventus continua a lavorare per prendere Koopmeiners dall’Atalanta e Cabal dal Verona, e discute con la Roma che vuole Soulé e alla quale propone invece Chiesa. Ma l’azzurro non è così convinto, almeno per ora, di trasferirsi nella Capitale, e poi chiede un ingaggio di 6 milioni l’anno: troppi visti i nuovi parametri stabiliti dai Friedkin. I bianconeri hanno parlato anche con il Borussia Dortmund per Adeyemi, ricevendo come una risposta una richiesta di 40 milioni.

Giallorossi

Tornando invece alla Roma, per Karsdorp ci sarebbe l’interessamento del Besiktas, per Kumbulla c’è quello del Parma, mentre per il trasferimento di Aouar all’Al Ittihad mancano soli i dettagli: i sauditi sarebbero disposti a spendere fino a 15 milioni. In entrata c’è un’idea Berardi, ma il campione d’Europa del Sassuolo non sarà disponibile fino a ottobre, quindi semmai se ne riparlerà a gennaio. Al discorso sarebbe interessata anche la Juventus. Intanto il dg del Sassuolo Carnevali ha fatto sapere che «con la Fiorentina non c’è alcuna trattativa per Thorstvedt», aggiungendo poi che i neroverdi emiliani puntano a tornare subito in Serie A e quindi non vogliono indebolirsi cedendo giocatori che ritengono ancora utili.

La Lazio

La Cremonese insiste con il Venezia per avere Gytkjaer. In casa Lazio è stato il giorno di Nuno Tavares, il terzino sinistro chiesto da Baroni, mentre continua la trattativa con il Flamengo per il ritorno a Rio di Marcos Antonio. Il club carioca vuole il giocatore in prestito con obbligo di riscatto, da Formello rispondono che il centrocampista partirà solo a titolo definitivo fin da ora. Al Manchester United è stata fatta, dal presidente Lotito, la proposta finale (nel senso che non ci saranno rilanci) per Greenwood: una cifra intorno ai 25 milioni di euro più il 50 per cento della futura rivendita. Prendere o lasciare.

