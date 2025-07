Zirattu vicepresidente di Anbi 

La Sardegna è al centro della politica irrigua italiana. Gavino Zirattu, presidente di Anbi Sardegna, è il nuovo vicepresidente nazionale dell’Associazione nazionale bonifiche italiane. A guidare l’organismo sarà ancora Francesco Vincenzi. «Una nomina che arriva in un momento cruciale», ha evidenziato Zirattu, «segnato da fenomeni climatici estremi e da un’agricoltura messa a dura prova. Serve uno sforzo comune tra istituzioni, lasciando da parte polemiche e conflitti, per costruire finalmente una strategia chiara, efficace e duratura». La Sardegna – che conta sette Consorzi di Bonifica – ha vissuto negli ultimi anni «una crescita esponenziale del sistema consortile, diventando punto di riferimento anche a livello nazionale. Eppure», come ricorda Zirattu, «vive ancora in uno status da “Cenerentola”, con una legge di riferimento da aggiornare e un quadro normativo ancora incerto».

Anbi nell’Isola oggi contribuisce alla manutenzione di migliaia di chilometri di corsi d’acqua, alla gestione di impianti di sollevamento e all’irrigazione di migliaia di ettari.

