Ziranu porta  l’arte sarda in Francia 

Ad Aix-en-Provence l'arte contemporanea parla anche sardo. A rappresentarla, in un connubio tra design e artigianato, è lo scultore originario di Orani Roberto Ziranu. L'artista è stato autore di una performance alla ventesima edizione di SM'ART Life, rassegna dedicata ai mestieri d'arte tra le più rilevanti in Francia. L'evento si è tenuto dal 29 aprile al 3 maggio, e ha richiamato numerosi artisti da tutta Europa e non solo, con la partecipazione di 31 gallerie d'arte. Origini di Orani, laboratorio a Nuoro, Ziranu (unico scultore italiano presente) ha portato con sé quaranta nuove opere, che fanno parte della serie “Oltre l'infinito”. «Sono felice di essere stato presente a questo evento - dice l'artista -. Sono orgoglioso di rappresentare la mia terra e in questo caso anche l'Italia. Ho portato le mie ultime creazioni dal titolo Oltre l'infinito, e il quadro (realizzato ad incisione e sbalzo) dedicato a Grazia Deledda». Oltre all'omaggio deleddiano nell’anno del centenario dal Nobel, non sono mancate le creazioni iconiche per l'artista: le Ali, le Code, le Vele, i Corpetti e le Farfalle.

E in Francia la Sardegna (riconosciuta terra di artigiani e artisti tra tradizione e innovazione) ha ricevuto un saluto «affettuoso» dal presidente della rassegna Bernard Hennet.

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