Ziranu, dodici graffi per incantare l’Atene sarda 

Dodici graffi, i ritratti in ferro con incisione e sbalzo, di altrettanti monumenti dell’arte, della storia e della musica sarda. La mostra delle opere di Roberto Ziranu, di Orani, è aperta da ieri a Nuoro, nella sala polifucionale di via Roma sottratta per l’occasione al degrado e ai vandali.

La tappa nell’Atene Sarda non era prevista, «ma il sindaco Andrea Soddu e la sua amministrazione hanno voluto fortemente questa esposizione. All’inaugurazione due assessori comunali, Fabrizio Beccu (vice sindaco) e Grazia Mele, il coro dei Cantori di via Majore, diretto da Alessandro Catte, la storica dell’arte Daniela Madau, che ha curato la nota critica della mostra.

«Ho trovato un altro modo - osserva Ziranu - per raccontare il ferro». E nel ferro l’artista ha incarnato leggende della nostra Isola: Grazia Deledda, Maria Lai, Eleonora d’Arborea, Maria Carta, Edina Altara, S’Accabbadora, Piero Sanna, Giovanni Lilliu, Paolo Pillonca, Costantino Nivola, Andrea Parodi e Gigi Riva. «Considero questo mio nuovo progetto - dice Ziranu - uan rinascita. Ancora una volta ho voluto mettermi in gioco».

La mostra resterà aperta fino al 19 marzo, tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20. Prossima tappa dal 25 aprile a Cardedu in onore di Maria Lai.

