Zir, coro di no all’accorpamento 

Dopo oltre 50 anni, si mette la parola fine al Consorzio industriale di Macomer, accorpato a quello provinciale di Nuoro. La Regione dispone che il Consorzio provinciale subentra a quello di Macomer nelle funzioni, nel patrimonio e nel personale. L’iter da concludere entro il 30 giugno 2026.

I dubbi

«Speriamo di avere quanto prima con la Regione la necessaria interlocuzione sulla vicenda e sulle strategie di sviluppo. Siamo fiduciosi». Il sindaco di Macomer, Riccardo Uda, aspetta chiarimenti dalla Giunta regionale che il 14 giugno ha accorpato il consorzio Zir di Macomer, in liquidazione dal 2008, a quello provinciale. La decisione crea dure proteste nel Marghine.

Le reazioni

«Le decisioni affrettate portano a compiere cose ingiuste - dice Franco Scanu, presidente dell’Unione dei Comuni del Marghine - gli assessori avrebbero fatto bene a interpellare prima gli amministratori locali. Abbiamo la sensazione che dietro ci sia un disegno ben preciso, col Marghine tagliato fuori da ogni forma di sviluppo. Dall’Unione dei Comuni ci sarà una dura presa di posizione». Il consorzio di Macomer ha peculiarità che ne giustificano l’autonomia, con riferimento alla servitù ambientale con la piattaforma dei rifiuti. Fuori dal coro delle proteste Alessandro Porcu, sindaco facente funzioni a Borore: «Sono notizie fuorvianti rispetto al contenuto della delibera. Il territorio ha già avanzato proposte che saranno discusse con gli assessorati e con la presidente Todde, di cui verrà data notizia successivamente nei colloqui ufficiali e ai passaggi formali».

Per tanti altri, però, il passaggio al Consorzio provinciale costituisce un grave errore.

Lo scontro

«La nostra amministrazione si è opposta con forza a questa soluzione - dice Antonio Succu, ex sindaco e consigliere d’opposizione a Macomer -. Si umilia una storia e un territorio, non è un atto dovuto. La soluzione ci sarebbe stata se il Marghine non fosse stato orfano di una rappresentanza in Consiglio regionale». Categorico Fausto Mura, dell’associazione Nino Carrus: «È la sconfitta del Marghine. Il territorio diventa più marginale».

La Regione replica alle accuse. «Le norme permettono solo di individuare il Cip di Nuoro quale soggetto idoneo a subentrare nelle funzioni», spiega viale Trento in una nota ricordando che la Zir è in liquidazione dal 2008, «non da oggi». E sull’impianto dei rifiuti aggiunge: «Si è deciso di affidare temporaneamente al Cip la gestione dell’impianto di compostaggio per far ripartire un sito fondamentale per il riciclo dei rifiuti e fermo da anni». Nelle more della liquidazione la Zir di Macomer può stipulare accordi per la gestione temporanea di alcuni suoi asset.

