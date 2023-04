Zir al Comune, conto alla rovescia 

«In dieci, quindici giorni credo che possano arrivare dalla Regione i soldi per le prime annualità previste, del 2022 e 2023. Si tratta di 2,7 milioni che dovrebbero bastare per chiudere l’intera procedura di liquidazione per il passaggio della Zir al Comune». Le parole le ha pronunciate ieri il commissario liquidatore regionale del consorzio di Prato Sardo, Gabriele Leoni, davanti alla commissione bilancio del Comune, convocata dalla presidente Giovanna Obinu, per sentire in audizione le associazioni di categoria. Ma il Comune per ora non è ancora pronto. «Non c’è un piano industriale, ma solo perché la programmazione in questa fase, finché non entreremo in possesso della Zir, non può che essere demandata», ha spiegato l’assessora Grazia Mele. Ma è proprio dalle associazioni degli operatori, col presidente Giampiero Pittorra, che è arrivata la richiesta di un documento messo a verbale con i punti urgenti da programmare come l’istituzione di una Apeea (Area produttiva energeticamente ed ecologicamente attrezzata).

Le richieste

I costi annuali sarebbero di circa 800 mila euro, tra personale, illuminazione e sfalci. Tanto la Zir peserebbe, tenendo l’attuale assetto nel passaggio al Comune. Dati già conosciuti dall’amministrazione che l’anno scorso in Consiglio ha votato sì al passaggio dalla Regione. Il commissario, al 31 dicembre, ha valutato il costo dell’operazione in circa 4 milioni di euro, fondi che la Regione ha stanziato in tre annualità: 1,4 milioni del 2022, 1,3 nel 2023 e 1,3 milioni per il 2024. E proprio su questo tema ha posto l’accento il vicepresidente di Confindustria, Giuseppe Mastio: «Significa che il passaggio si farà nel 2025?». Ma Leoni ha chiarito che con i fondi delle prime due annualità si potrebbe già chiudere la partita: «Servono quindici giorni per averli in cassa».

Il documento

Nella riunione un documento consegnato da Pittorra alla Commissione cerca di dare un indirizzo sul futuro. «Chiediamo subito l’attuazione del pacchetto Prato Sardo che nel 2019 il Comune aveva già approvato e riguarda l’alleggerimento della tassazione per le insegne, Tari, Imu e costi di costruzione e urbanizzazione, attuabile anche nelle more del subentro». Le assessore Rachele Piras e Grazia Mele annunciano: «Sulle insegne stiamo già prevedendo di incrementare l’esenzione». Poi c’è la programmazione che secondo gli operatori «non può prescindere dalle emissioni del centro di compostaggio: chiediamo al sindaco di vietare lo spargimento del compost nelle aree adiacenti a Prato e segnalare alle autorità competenti le emissioni, ci sono e precludono lo sviluppo». Sulle Apeea - conclude Pittorra - «sono previste dalla Regione già dal 2013 e possono essere finanziate». Ma Confesercenti con Gianbattista Piana ricorda che quel documento non è condiviso dai propri iscritti, mentre Francesco Guccini attacca: «Come facciamo a parlare di rilancio se non abbiamo un piano pronto?».