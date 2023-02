Zippolata e musica nei giorni della festa 

Non solo corsa alla stella e pariglie, sono numerosi gli eventi che fanno da contorno alla Sartiglia. Oggi, alle 19, un relatore d’eccezione offrirà la sua visione di un’altra celebre giostra equestre. Protagonista degli aperitivi culturali al museo Antiquarium Arborense sarà il prefetto Fabrizio Stelo con la conferenza “Nel Campo in lotta e al di fuor sorelle. Il Palio di Siena raccontato da un senese”. Domani, invece, torna ad animare le vie cittadine la sfilata di Carnevale delle ludoteche comunali. Immancabile, in piazza Roma, a partire dalle 16, la zippolata organizzata dalla Pro Loco. Alle 17.30 all’Antiquarium arborense sarà presentato il libro fotografico di Gianni Rizzotti “Oru Nostru. La mia Sardegna”. A Palazzo Arcais tornano le ceramiche oristanesi con un’edizione speciale del Tornio di via Figoli. La mostra resterà aperta da sabato a martedì dalle 10 alle 20. In centro ieri è iniziato anche l’allestimento del Villaggio Sartiglia: in piazza Cova un percorso caratterizzato da degustazioni, street food, artigianato locale e spettacoli, accoglierà il pubblico. Ieri intanto è stato presentato il primo fumetto dedicato alla giostra: “Sartiglia leggenda di primavera”, una storia ambientata negli anni Sessanta attraverso la quale il suo autore, Stefano Obino, ha voluto raccontare la sua infanzia in Sardegna. ( m.g. )

