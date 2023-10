Zip e Tok, amici inseparabili al rifugio 

Li hanno chiamati Zip e Tok e da quando sono al rifugio sono inseparabili. Sono i due cagnolini nella foto in basso a sinistra, entrambi di taglia medio-piccola: in questo momento sono sottoposti al protocollo sanitario e, quando questo sarà concluso, potranno essere dati in adozione. Per avere tutte le informazioni si può contattare il numero 3486995817.

Anche le due cucciole nella foto accanto (in basso a destra) cercano una casa. Sono di taglia piccola e hanno circa due mesi: possono essere adottate insieme o singolarmente. Chi volesse prenderle con se può scrivere al numero 3298277492.

Scomparso

In alto a sinistra c’è Giorgetto, un cagnolino di 13 anni che si è allontanato il 4 ottobre dalla sua casa in via Ancona a Cagliari (zona Bonaria). Non ha collare con i numeri ma ha microchip e collare “seresto” antipulci. Ha il morso inverso con i dentini in avanti ed è castrato. Per segnalazioni c’è il numero di telefono 3387356492.

Mici

Nella foto in alto a destra c’è la piccola Bastet: una gattina nata il 27 luglio molto vivace e allegra. È risultata negativa ai test per Fiv e Felv ed è già pronta per essere adottata. Per conoscerla chiamare o scrivere al 3296710199.

Canili e rifugi

Anche i duecento ospiti del rifugio di Gonnosfanadiga aspettano di trovare una famiglia vera. Proprio come le decine di gattini accuditi ogni giorno dall'associazione “Micilandia&co” (3403638674) e da “Angeli senza voce” (3288612996).

Info

Per inserire annunci nella nostra rubrica su cani e gatti da adottare, smarriti o ritrovati è possibile inviare una mail. Questo l'indirizzo al quale scrivere: amicianimali@unionesarda.it. È gradita una foto.

