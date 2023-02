Zio Vittorio spegne  103 candeline 

Festa ieri nella casa di riposo Letizia dove zio Vittorio Spanu ha spento 103 candeline. Il nonnino ha una grande famiglia e conta undici nipoti e ben diciotto pronipoti. Per tutta la vita si è dedicato ai lavori in campagna. La cura dell’orto è stata sempre una delle sue passioni insieme a quella per il gioco delle carte. Infatti quando ne aveva la possibilità si recava al bar per giocare con gli amici.

Ieri per zio Vittorio è stata servita una torta farcita alla frutta anche se i suoi dolci preferiti, in tema con il carnevale, sono le frittelle e le zeppole.

Zio Vittorio insieme ad altri suoi compaesani – otto in totale – detiene il guinness world record che fa di Perdasdefogu il paese con la più alta concentrazione di centenari al mondo. A fargli visita ieri e a portargli gli auguri da parte dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità il sindaco Bruno Chillotti, l’assessora Rita Melis e il consigliere Giuseppe Corona.