“Zio Tonio” passa il testimone 

In vent’anni ha trasformato l’edicola di piazza Boiardo in un punto di riferimento del quartiere di Su Planu: quotidiani, riviste, ma anche merceria, una sorta di bottega a due passi dalla parrocchia. Con Antonio Deplano, 70 anni - per tutti zio Tonio - sempre presente, diventato negli anni il confidente di tutti. «Ho visto crescere intere generazioni, qui ho trovato una seconda famiglia», dice quasi commosso mentre serve i clienti del quartiere e definisce le ultime pratiche prima del passaggio di consegne. Da domani la sua attività avrà una nuova gestione.

Il cambio

Un addio come commerciante, ma non come amico dei residenti di Su Planu. «Tornerò spesso a trovarli, ho trascorso qui quarant’anni», ricorda, «prima con il supermercato della piazza, e da vent’anni con l’edicola che di fatto non ha mai conosciuto crisi». Con lui ci sono anche il fratello Ignazio, la cognata Anna e la sorella Carmen. «Ricordo ancora il primo periodo, c’erano poche case e alcune famiglie, poi con gli anni il rione è cresciuto ed è diventato una piccola città. Qui si vive bene, i clienti non sono mai mancati, neanche in questo periodo di rincari che hanno messo in difficoltà molte famiglie: vendiamo tanti quotidiani, così come i settimanali e i mensili, persino riviste come Limes sono molto richieste».

I servizi

Rione cambiato, ma anche le esigenze delle persone. «E noi ci siamo adeguati alle richieste», dice, «c’è chi compra il giornale e vuole anche le sigarette, alcuni le caramelle, altri ancora cercano un articolo da regalo: abbiamo cercato di accontentare tutti». E a giudicare dal via vai di clienti dalla mattina presto, l’obiettivo è stato raggiunto. «Ormai ho deciso: voglio godermi la pensione e la famiglia, e mi dedicherò di più alla passione per la pesca. Certo, dispiace molto lasciare tutto questo», dice mentre mostra l’edicola tenuta come un gioiellino, «ma a un certo punto bisogna rallentare, sono stanco e l’età inizia a farsi sentire».

I ricordi di questi anni sono tanti. «Ciascun cliente ha lasciato un segno», racconta, «qui tutti mi vogliono bene, mi mancherà non sentire quel “ciao zio Tonio”. Quei giovani che ho visto crescere e diventare grandi, laureati e alcuni sposati. Mi mancheranno tutti i clienti».

Domani il passaggio di consegne ufficiale. «La gestione passa in mano a dei ragazzi di Assemini», annuncia Deplano, «sono certo che riusciranno a portare avanti l’attività con lo stesso nostro amore e impegno».

