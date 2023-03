Zio Serafino Lobina, una vita per la banda: «La musica è tutto» 

Mina cantava nel 1967 “la banda”, capolavoro che restituisce la magia di quell’allegria contagiosa che la musica da strada suscita in ogni angolo del mondo. Serafino Lobina, classe 1940, di Seui, la impersonifica: testimone di un microcosmo di cultura, musica e amicizia, è iscritto alla banda Gioacchino Rossini dal 1952, è stato il capobanda dal 1978 al 2018 e ancor oggi è in prima fila anche nell’evoluzione più moderna, la Seui street band, l’alter ego della “Rossini” che ormai spopola in tutta l’Isola: una nuova veste, performance spumeggianti, musica e coreografie coinvolgono e divertono il pubblico. Un unicum in Sardegna.

Perché in paese si è stati capaci di attualizzare lo spirito della centenaria banda seuese che non si chiude in un malinconico passato remoto: il suo tempo è allegro andante con brio e quando arriva nessuno le resiste, certamente, non un solo seuese. Immancabile ad ogni festa. Un onore dovuto ai Santi portati in processione come ai defunti nell'ultimo viaggio. Patrimonio immateriale che, tra altri, compone l’identità e l’orgoglio della comunità; alle generazioni di seuesi, il merito di averlo sostenuto e preservato senza lasciare, mai, che si spegnesse del tutto, neppure durante la seconda guerra mondiale.

Come nasce la sua passione per la banda?

«Da bambino giocavo tra i vicoli di Funtana de Ossu, appena sentivo arrivare la Banda, che in quegli anni si esibiva in piazza, solitamente la domenica mattina, lasciavo i compagni di giochi per seguire la musica. A richiamare la mia attenzione, particolarmente era uno dei componenti, non ricordo il nome di battesimo, suonava l'ottavino e aveva dei curiosi baffetti. Nel 1952, avevo dodici anni e sono entrato alla scuola di musica: ho iniziato così a cimentarmi col contralto e il clarinetto».

Settantuno anni fedele alla “Rossini”, perché?

«Soltanto per divertimento. Anche durante il servizio militare ad Arezzo, la nostra Banda in qualche modo mi ha seguito. Ero destinato al Genio ma quando è saltato fuori che facevo parte della “Rossini” di Seui, si decise di farmi entrare nella Banda militare di Firenze. Di quell'organico io ero il più scarso, eppure ho avuto l'onore di suonare per il presidente della Repubblica, Antonio Segni».

Nell’arco di settant’anni, una vita, quanto è cambiata la banda?

«È cresciuta tantissimo dal punto di vista della tecnica, specialmente negli ultimi anni, grazie al maestro Adriano Sarais, per me il migliore. Fino agli anni Settanta i componenti erano soltanto maschi, nel 1978 con la rifondazione dell'associazione, sono entrate anche le ragazze. Ai tempi, senza ciclostile o fotocopiatore, persino gli aspetti più banali, come il recupero delle copie degli spartiti erano un'impresa che richiedeva tanto tempo e altrettanta pazienza. Era il nostro trombettista, Dario Carta, mancato all’età di 93 anni, meno di due mesi fa, a copiare a mano gli spartiti per tutti».

La nuova veste della Banda, la popolarissima "Seui in Street band"?

«Riscuote tantissimo successo in tutta la Sardegna. Inizialmente non mi convinceva, temevo togliesse energia alla banda, invece devo riconoscere che è capitato il contrario, ha portato nuova linfa anche alla banda. Mi piacerebbe seguirla in trasferta ma gli anni iniziano a pesare».

Per il suo ottantesimo compleanno, la “Rossini” le ha dedicato Zio Serafino, il riarrangiamento del brano di Adriano Calentano.

«È stato un regalo inatteso e bellissimo. Quel giorno, sono stato richiamato alla scuola di musica con un pretesto, ma veramente non penso di meritare tante premure».