Zio Rock è tornato! Omar Pedrini oggi a Domusnovas 

Due ore di un live potente, speciale e anche un po’ nostalgico: Omar Pedrini, una delle voci più influenti e note del panorama rock e del cantautorato italiano, sbarca oggi a Domusnovas in compagnia dell’Omar Pedrini Band con “Dai Timoria ad oggi, Goodbye Rock’n’roll and Roll”, una delle tappe della sua ultima stagione di esibizioni prima dell’uscita di un nuovo disco che segnerà un cambiamento di rotta nella carriera e nello stile del rocker bresciano.

L’appuntamento che illuminerà “Domus in Rock”, è per le 21.30 in piazza Matteotti. Sarà l’occasione per ripercorre 35 anni di carriera con gli ormai iconici brani del periodo in cui lo Zio Rock imperversava ovunque con i Timoria ma anche per deliziarsi con le song tratte da “Viaggio senza vento”, “2020 Speedball”, e con i brani di “Che ci vado a fare a Londra” e “Sospeso”, composti nella sua fase inglese anche grazie al supporto di Noel Gallagher. «Era da due anni che lo corteggiavamo, siamo estremamente soddisfatti che possa allietare il pubblico domusnovese», chiosa l’assessore con delega agli Spettacoli Davide Aru. Il Comune organizza col contributo della Fondazione di Sardegna e dell’associazione Enti Locali e Attività Produttive di Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA