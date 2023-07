Zio Peppe, l’ultracentenario  

Ha compiuto 101 anni Giuseppe Demurtas, l’uomo più anziano di Nurallao e l’amministrazione comunale l’ha salutato con una targa.

Ha lavorato presto prima come guardia campestre poi come boscaiolo, contribuendo all'economia familiare in un periodo storico tra i più poveri. Dopo la guerra ancora giovane ha messo su famiglia coronando il suo sogno con l’arrivo di cinque figli: Gianna, Adriana, Antonella, Roberto e Amedeo. Oggi è circondato dall’affetto dei figli, tre nipoti e tre pronipoti.

«Per noi», ha detto la sindaca Rita Aida Porru, «rappresenta la "memoria storica" della comunità». Zio Peppe ancora oggi sta bene, ha una memoria eccellente, ogni giorno si reca ad acquistare il pane alla bottega e a passeggiare dall’amico appena centenario zio Danilo. (s. g.)

