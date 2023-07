Zio Luisu Carta, un secolo di vita 

La Seulo dei record dei longevi, ha nominato sindaco onorario Luigi Carta, il suo trentunesimo centenario, consuetudine che dal 2015 l'amministrazione del sindaco Enrico Murgia riserva ai grandi vecchi della comunità.

Luigi Carta, per tutti è tziu Luisu, il neocentenario è in forma, lucido e attivo, figlio a sua volta di due ultranovantenni. Le sue giornate sono scandite da una routine rigorosa, la capatina irrinunciabile in piazza. Celibe ma tante passioni: abile giocatore di scopone e cacciatore; forse uno degli ultimi apicoltori tradizionali in Sardegna, ha prodotto quintali di ottimi mieli. Da ragazzo andava a bottega dal fratello sarto, Liberato; negli anni Cinquanta è stato operaio per l'Erlas, ente preposto a debellare la malaria, poi operaio forestale fino alla pensione. Ieri ha tagliato il traguardo dei cent'anni, con tanta autoironia. (p. m. r.)

