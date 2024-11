«Zio era a cena da noi, poi la tragedia» 

È ancora scossa, frastornata Alessandra Picciau. «Ieri sera era qua con noi. Poi, è tornata a casa ed è accaduta la tragedia». Mai avrebbe potuto immaginare che lo zio, il pensionato settantanovenne Umberto Melis, sarebbe andato incontro al suo destino qualche minuto più tardi. Intorno alle 20.20, un’esplosione ha devastato la cucina di quell’abitazione di via Segni, alla periferia nord del paese. Nonostante i soccorsi siano arrivati nel giro di pochi minuti, per il pensionato non c’è stato nulla da fare. Quando sono entrati in quella casa l’hanno trovato già morto, probabilmente per essere stato intossicato dai gas di combustione.

L’uomo

«Era una persona schiva, riservata», riprende Picciau, «una persona assolutamente tranquilla». Mai stato sposato, Melis stava godendosi la meritata pensione dopo aver lavorato per una vita come maniscalco. Una professione che l’aveva portato anche girare per l’Italia. Tornato nella sua Nurri, conduceva una vita appartata. «Sono qui da poco tempo, non lo conoscevo», dice il parroco, don Fabrizio Deidda. «In effetti», confermano dal panificio Secci, «lo si vedeva davvero poco in giro per il paese». Talmente poco che non lo ricordano neanche i carabinieri nonostante l’abitazione fosse a due passi dalla caserma dell’Arma.

L’amico fidato

Chi lo conosceva bene e lo frequentava era Gino Manca, titolare di una marmeria che Melis visitava con una cerca regolarità fino alla chiusura arrivata recentemente. «Perché», spiega, «anche io volevo andare in pensione». Proprio quel laboratorio era un punto di riferimento per Melis. «Ma abbiamo continuato a incontrarci anche dopo. Qualche settimana fa, per esempio, l’ho accompagnato a Orroli per una visita: ovviamente, anche lui cominciava a dovere fare i conti con gli acciacchi della vecchiaia». Un’amicizia iniziata tantissimi anni fa. «Abbiamo lavorato insieme come maniscalchi anche a Busseto». La parentesi emiliana. E poi il rientro a Nurri, dove faceva una vita ritirata. «Quella che fanno tanti anziani: la mattina incontrava qualche amico, faceva la spesa e poi rientrava a casa». E, ora, a dargli l’ultimo saluto (questo pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Michele arcangelo), saranno le tre sorelle e il fratello che arriveranno da Genova, Milano e Oristano. Ovviamente, al funerale non mancherà l’amico Gino Manca. «Sono andato a “trovarlo” qualche ora fa: che tristezza».

