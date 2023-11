Zio e nipote raccolgono fungo gigante a Su Berrinau 

Non credevano ai loro occhi quando lo hanno scorto nelle campagne di Su Berrinau, tra Nuoro e Oniferi. Un fungo enorme ha sorpreso perfino loro che sono esperti raccoglitori da tempo.

Stefano e Francesco Rais, zio e nipote, sorridevano contenti dopo aver messo le mani su un fungo gigante. Pesa esattamente un chilogrammo. Lo hanno trovato ieri mattina, dopo un’oretta trascorsa a Su Berrianu, alla ricerca di funghi, come fanno in ogni stagione, ormai da molti anni. Non si attendevano di recuperarne uno tanto sorprendente per dimensioni, sebbene negli ultimi giorni un po’ in tutta la Barbagia ritrovamenti simili siano diventati ricorrenti.

