Zio e nipote litigano armati di forcone  e mazza da baseball 

Zio e nipote si sono affrontati, uno armato di un forcone e l’altro di una mazza da baseball. È successo lunedì pomeriggio a Pula, in via Circonvallazione, dove sono dovuti intervenire un’ambulanza del 118 per soccorrere il più anziano, ferito in modo fortunatamente non grave alla testa, e una pattuglia dei carabinieri.

Protagonisti dell’episodio sono l’80enne Gerardo Contillo e il nipote Piero Lanza, 55. Tra i due non scorreva buon sangue da tempo: nessuno dei due sopportava la presenza dell’altro nella stessa casa, di cui condividono la proprietà. Uno, il nipote, vorrebbe venderla. L’altro, lo zio, vorrebbe mantenerla per utilizzarla durante l’estate. Da qui la base della discussione che, dalle parole, è passata poi alle vie di fatto.

Contillo ha usato un forcone per minacciare il nipote e difendere le sue ragioni. A sua volta Lanza ha utilizzato una mazza da baseball con la quale ha colpito alla testa l’80enne, caduto rovinosamente. È stato lo stesso anziano a chiamare il 118 e chiedere soccorso.

In via Circonvallazione è arrivata un’ambulanza del 118 dei volontari di Pula: il ferito è stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari; le sue condizioni non sono state ritenute gravi e quindi, nella giornata di ieri, è stato dimesso.

I carabinieri della Stazione di Pula hanno ricostruito l’episodio e formalizzato le denunce di lesioni aggravate a carico di Piero Lanza e per minaccia a carico di Gerardo Contillo.

