Zio Antonio Lepori spegne cento candeline 

Serramanna festeggia un nuovo centenario. È Antonio Lepori celebrato da parenti, amici, dal sindaco Gabriele Littera e dalla presidente dell’associazione Anni D’Argento, Maria Grazia Cossu. «Quella di zio Ninno è una bella famiglia, con due figlie laureate e un nipote Mattia», dice Cossu. Classe 1923, Antonio Lepori nella vita ha fatto l’agricoltore. «Ha ancora una memoria formidabile e la Settimana enigmistica è stata la sua passione fino a pochi anni fa, prima che la sua vista iniziasse a peggiorare», raccontano i familiari del centenario che ha avuto una vita movimentata. A 20 anni, nel 1943, partì militare assieme ad altri giovani di Serramanna: l’aereo fu mitragliato, ma per fortuna loro arrivarono a Roma sani e salvi. Si trovava a Vicchio del Mugello quando venne annunciato l’armistizio: voleva tornare a casa, ma la Sardegna era difficile da raggiungere. Antonio Lepori non ha mai dimenticato l’ingresso trionfale a Roma degli americani che fu il presupposto per il rientro in paese. Poi, il ritorno alla vita nei campi e la costruzione della casa dove ancora abita con la sua amata Alda, 90enne. ( ig. pil. )

