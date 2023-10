Zinco e alluminio, autunno caldo nel Sulcis 

Zinco, litio e alluminio, centinaia di posti di lavoro da salvare o ricreare tra Portovesme srl e Sider Alloys: il Sulcis chiede l’intervento del Governo. Sul fronte della Portovesme srl, i sindacati del gruppo di lavoro hanno inviato una lettera al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e alla sottosegretaria Fausta Bergamotto, chiedendo un incontro per fare il punto sulla vertenza mentre ieri mattina al Mimit si è svolto un incontro tra rappresentanti del Ministero, Sider Alloys e sindacati perchè mancano due mesi e mezzo alla scadenza dell’accordo di programma.

Zinco, piombo e litio

«La vertenza non ha conosciuto alcuna evoluzione positiva - hanno scritto per Cgil, Cisl e Uil Fausto Durante, Emanuele Madeddu, Antonello Saba e Vincenzo Lai, Federico Matta e Pierluigi Loi - a distanza di tre mesi, anche alla luce delle recenti dichiarazioni rese dal ministro sulla mancata presentazione di un piano industriale da parte di Glencore, è quanto mai urgente riprendere il confronto e fare il punto sulla vertenza». Tra i temi più caldi c’è quello ambientale dopo chela Regione ha richiesto la Valutazione di Impatto Ambientale sul progetto di un impianto pilota per il litio presenta. «In merito alla sostenibilità ambientale delle nuove produzioni- scrivono i sindacati - era stato sottolineato che la sicurezza, la salute dei lavoratori e dei cittadini e la tutela ambientale non sono oggetto di contrattazione e che quindi gli enti preposti dovranno approfondire ed esprimersi nel dettaglio».

Alluminio

Al Mimit, intanto, si è discusso del rilancio di Sider Alloys. Al tavolo erano presenti il consigliere del ministro Giampiero Castano e Mattia Losego, responsabile dell’unità di crisi del Mimit, la Sider Alloys, per la Regione (in videoconferenza) l’assessora regionale del Lavoro Ada Lai, il direttore generale dell’assessorato dell’Industria Alessandro Naitana, e i sindacati Fiom Cgil, Fsm Cisl, Uilm e Cub. Si è parlato dei tempi e in particolare della scadenza imminente dall’accordo di programma a dicembre, con l’ipotesi di un rinnovo per altri due anni. L’azienda ha ribadito l’importanza dei finanziamenti con le garanzie Sace per il proseguo del revamping mentre Regione e sindacati hanno chiesto tempi certi per la ripresa produttiva della fabbrica. Durante il vertice i lavoratori hanno presidiato il piazzale dello stabilimento di Portovesme.

RIPRODUZIONE RISERVATA