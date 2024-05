Zigheddu pellegrino da Nora a Lula per l’omaggio a San Francesco 

I fuochi accesi alle croci,scaldano il cuore dei pellegrini in questo straordinario viaggio di fede verso San Francesco. Sotto la pioggia insistente, arrivano alle prime delle luci dell'alba. Francesco Calledda, per tutti Zigheddu, 86 anni, arriva insieme a un gruppo di pellegrini del Cammino di Bonaria, ha con se le credenziali del cammino da Nora a San Francesco, 300 chilometri in nome di una fede incrollabile, le ha donate al priore Antonio Monne. Paolo Ladu, il pellegrino scalzo è l'ultimo a varcare la soglia del santuario. Arrivano dall'Ogliastra, dalla Baronia, da ogni dove; chi compie il cammino per la prima volta chi è avvezzo a questo percorso che chiamano dell'anima. Ognuno con le proprie speranze e credenze. Dall'America, Kharin Mallory, Bianca e Mark dall'Ohio, fanno il cammino accompagnate da Claudio, una guida turistico-ambientale. «Una esperienza bellissima anche se faticosa», dicono. Hanno con se cioccolati al burro di arachidi da condividere con i pellegrini che hanno incontrato in questa notte di fede.

I festeggiamenti in onore di San Francesco di Lula vivranno l’epilogo il 10 maggio, con il rito de S’Arbore. A Marreri si incontreranno due cortei di pellegrini. Uno in arrivo dal Santuario, in testa i priori uscenti Antonio Monne e Maria Assunta Falchi. L’altro arriverà da Nuoro con i nuovi priori, Ivan Mariane e Maura Cavada, che raccoglieranno il testimone.

RIPRODUZIONE RISERVATA