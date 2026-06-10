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Aritzo.
11 giugno 2026 alle 00:29

Zigheddu e il pellegrinaggio di speranza 

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Domani ad Aritzo alle 18.30 presso la sala consiliare, verrà presentato il libro “Zigo” di Antonello Menne. Dopo i saluti del sindaco Paolo Fontana, l’autore e Francesco Calledda noto Zigheddu, al quale il libro è dedicato, infaticabile camminatore che a 88 anni continua con i suoi pellegrinaggi in tutta l’Isola, risponderanno alle domande di Graziano Canu e del pubblico. L’iniziativa è promossa dall’associazione “Cammino di Bonaria” in collaborazione con l’amministrazione comunale di Aritzo, paese d’origine di Zigheddu, e numerose associazioni locali. Nato ad Aritzo nel 1938, sposato, tre figli, bancario in pensione dal 1994, Francesco Calledda “Zigheddu” continua a percorrere sentieri e a camminare. Una vita passo dopo passo da Santiago a San Francesco di Lula, dalle maratone più famose ai sentieri del Gennargentu o di ogni angolo dell’Isola. Sempre in cammino, «in un tempo in cui l’egoismo sembra scandire il ritmo delle giornate, Francesco Calledda Zigheddu incarna un modo diverso di abitare il mondo: con passo leggero e cuore saldo». Nel 2025 accogliendo l’invito di Papa Francesco partendo da Cagliari ha raggiunto le 47 chiese giubilari sarde. Un’impresa straordinaria. Il libro di Menne è il racconto di quel pellegrinaggio di speranza.

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