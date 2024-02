Zigheddu, due giorni di cammino da Cagliari per festeggiare gli 86 anni 

Ha festeggiato i suoi 86 anni camminando per due giorni, da Cagliari dove vive fino ad Aritzo, il paese dove è nato e a cui è sempre molto legato. Francesco Calledda, per tutti Zigheddu, protagonista di numerose marce in Sardegna e in giro per il mondo, ha preferito una due giorni con scarponi e zaino macinando un centinaio di chilometri.

Da decenni la sua giornata di compleanno non è scandita dal brindisi attorno a torta e candeline, ma dalla passione abituale di instancabile camminatore che lo riporta in Barbagia.

Lungo il percorso ha ricevuto una pioggia di messaggi augurali che lo hanno accompagnato passo dopo passo, assieme a qualche amico che si è unito nel suo cammino.

«Ringrazio tutti di cuore», ha commentato dopo aver raggiunto il traguardo, ovvero Aritzo, nella giornata di giovedì, quella appunto del compleanno, dopo aver fatto tappa a Isili per la notte.

