Zigheddu da Aritzo a Lanusei ha rifatto il cammino della leva 

Zigheddu, al secolo Francesco Calledda, camminatore della fede di Aritzo, a 86 anni non tradisce i suoi appuntamenti fissi. E dopo il percorso che lo ha condotto a San Francesco di Lula, ieri sera è arrivato a Lanusei sulle orme dei barbaricini che ai primi del ’900 venivano nell’allora sede di mandamento per sottoporsi alla vista di leva. E proprio su caminu ’e sa leva ha portato Zigheddu e quattro amici infaticabili come lui dalla Barbagia all’Ogliastra.

I camminatori, accolti dal sindaco Davide Burchi, hanno raggiunto il palazzo di via Carducci, che fu sede del presidio militare, e poi si sono concessi una birra fresca in buona compagnia al bar in piazza.

