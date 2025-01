Zigheddu, 2025 in marcia verso le 46 chiese giubilari 

Un 31 dicembre speciale, quello appena trascorso, per “Zigheddu” al secolo Francesco Calledda (86), meglio noto come il più grande camminatore sardo, raggiungendo la vetta di Punta La Marmora insieme ad una comitiva di amici. Per Calledda, da decenni impegnato in più maratone (fra cui quella di New York) e il cammino di Bonaria, un brindisi in quota aspettando il 2025 che lo vedrà in tour per 46 chiese dell'isola, celebrando l'anno santo.

“È la ventesima volta - racconta Calledda - che festeggio l’arrivo del nuovo anno a Punta La Marmora. Dopo uno stop di alcuni anni dettato dalle condizioni meteo avverse, stavolta il cielo limpido mi ha spinto a radunare un gruppo di 8 amici che, oltre a mio nipote Nicola Calledda, ha visto partecipi anche Ivo Paba e Tanino Figus con cui condivido diverse uscite».

«Una passeggiata con cui punto a sensibilizzare tutti, specie i più giovanissimi, alla riscoperta dell’ambiente che ci circonda», dice Calledda, che guarda già ai prossimi eventi in agenda: «Ho scelto di fare tappa 46 chiese giubilari mosso dalla fede che da sempre mi anima, sperando nella pace nel mondo».

Ma per Zigheddu, che il 22 febbraio compirà 87 primavere, anche quest’anno il compleanno avrà un sapore speciale: «Come da tradizione – annuncia - partirò dalla mia casa di Cagliari, farò tappa a Isili e raggiungerò a piedi Aritzo, il mio paese natale».

