Ziani trascina il Bonorva: l’Alghero deve arrendersi 

Bonorva 3

Alghero 2



Bonorva (4-3-3) : Cossu, Manca, Milone, Porcu, Piu, Silva, Ziani, Torresi (33’ st Medas), Ferrari, Salazar (26’ st Solinas), Budroni (45’ st G. M. Sanna) In panchina Olianas, Angius, Pittalis, Viale, Sangare, Cosseddu. Allenatore Ciarolu.

Alghero (4-3-3) : Marrosu, Dore (43’ st Stumpo) Masala, Sini (43’ st P. Carboni), Mereu, Urgias, Giorgi (8’ st Seck), Mula (40’ st Fois), M. Carboni (26’ st M. Sanna) , Baraye, Meloni. In panchina Sechi, F. Sanna, Pinna, Cherchi, Allenatore Giandon.

Arbitro : Ghisu di Sassari.

Reti : 26’ pt Ferrari, 41’ e 46’ pt Ziani, 12’ st M. Carboni, 46’ st Seck.

Note : ammoniti Torresi, Meloni, Sini, Milone, Mula, Fois.

Bonorva. Pomeriggio caratterizzato da un freddo pungente al Chicchitto Chessa ma che non impedisce al Bonorva di battere l’Alghero. Dopo i primi 25’ in cui le squadre si sono annullate a vicenda, al 26’ arriva il vantaggio dei padroni di casa con Ferrari che, dall’area piccola, trafigge Marrosu. Al 34’ colpo di testa di Meloni parato da Cossu. Il raddoppio della squadra di Ciarolu porta la firma di Ziani che, al 41’, approfitta di un grave errore di Masala e batte ancora Marrosu. Ancora Ziani al 46’ segna la personale doppietta con un gran tiro da fuori area. Al 12’ l’Alghero accorcia le distanze con M. Carboni che poi, al 46’, va a segno con Seck.

RIPRODUZIONE RISERVATA