«Zia, ti aspettiamo per il compleanno» 

Massimina Porru, detta Mimina, vive in una casa di riposo da quando, un anno fa, è stata protagonista di un incidente in via Roma, a Villamar. La novantenne era uscita di casa per comprare il cibo ai suoi adorati gatti e un taglio sull’asfalto ha provocato la sua caduta, a seguito della quale ha riportato un trauma cranico che l’ha costretta all’ospedale per circa venti giorni. «Mimina sta in una casa di riposo da quando è successo l’incidente – dice Marco Podda, marito di una nipote – Dopo i giorni trascorsi in ospedale, non poteva più vivere in casa da sola».

Massimina è rimasta orfana quando era solo una bambina e dopo gli anni trascorsi in collegio è partita a Roma, dove ha studiato come stenodattilografa, e poi a Londra, dove è rimasta sino all’età di ottant’anni. Una vita da signorina trascorsa tra Londra, città nella quale ha scelto di vivere e lavorare, e la Sardegna, sua terra Natale, nella quale rientrava periodicamente per l’estate e per salutare i suoi cari parenti.

«Mi manca – racconta con commozione la nipote Loretta Lai, residente ad Arzachena – Per noi nipoti lei è sempre stata un mito: quando tornava da Londra portava regali per tutti noi. È una zia speciale e anche i miei figli sono molto affezionati a lei: lavorano a Londra e lei è stata per loro un punto di appoggio importante». Nei giorni scorsi la donna è stata ricoverata a causa di una polmonite, ma tutti l’aspettano per festeggiare il 91esimo compleanno.