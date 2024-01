Zia Tersilia, festa per i cento anni 

Festa grande a Serramanna per i cento anni di Tarsilla Mancosu. Al fianco della nuova centenaria, originaria di Samassi, c’erano i 4 figli e i sette nipoti e 7 pronipoti. Immancabile, come in ogni circostanza del genere, la presenza del sindaco Gabriele Littera e della presidente dell’associazione Anni D’Argento Maria Grazia Cossu.

Littera, che ha simbolicamente stretto la fascia tricolore di sindaco a zia Tarsilla, e Cossu hanno consegnato alla nonnina di Serramanna una targa ricordo.

«Una signora generosa con tutti e molto amata, dai modi cordiali, che è ancora un esempio per chi la conosce», è il ritratto di Tarsilia Mancosu dipinto da Maria Grazia Cossu, «infatti alla sua festa erano presenti anche tante vicine di casa a riprova di un sentimento condiviso di simpatia e grande rispetto per zia Tarsilla e la sua bella famiglia».

Tarsilla Mancosu vive nella sua casa circondata dall’amore della sua numerosa e unitissima famiglia. Rimasta vedova molto giovane, ha preso la patente, una delle prime donne a Serramanna, per condurre anche da sola l’azienda familiare e badare alla sua prole, e ha guidato la macchina fino in tarda età. (i. pil.)

