Zia Teresa ha compiuto 102 anni 

Serri festeggia la sua nonnina, Teresa Serrau che ieri a compiuto 102 anni. È l’unica ultracentenaria vivente nel piccolo centro del Sarcidano. Vedova da oltre 40 anni, è madre di quattro figli. Ha sempre avuto la passione per il ricamo e per il giardinaggio. Da piccola amava andare a scuola e la sua materia preferita era la matematica. Nelle sue giornate si intrattiene a guardare la tv. Segue in particolare programmi di cucina e documentari.

L’amministrazione comunale ha reso omaggio di persona alla centenaria a nome dell’intera comunità. «Per noi», ha detto il sindaco Gaviano,« zia Teresa rappresenta un esempio di forza e saggezza che arricchisce il nostro paese giorno dopo giorno».

Serri negli ultimi quarant'anni ha potuto festeggiare sei centenari, un importante traguardo per una comunità così piccola. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA