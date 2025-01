Zia Rosa Tola festeggia cento anni 

Il nuovo anno si apre come si era concluso. Alla vigilia di Natale erano stati festeggiati i cento anni dI Reparata Meloni, ieri è stata la volta di zia Rosa Tola. ll sindaco Gian Giuseppe Vargiu a nome dell’amministrazione comunale e della popolazione le ha consegnato una targa, ricordando le tappe più importanti della sua vita. Rosa Tola è mamma di due figli, nonna di 4 nipoti, bisnonna di 5 pronipoti. Sposata a 22 anni, oggi vedova e con un vissuto da ragazzina semplice. «Collaborava con la famiglia – racconta il sindaco – dormendo in campagna con il padre e lavorando già a 8 anni. Insieme alla sorella e un’amica, raccoglievano lumache per venderle nei paesi. Da brava casalinga – evidenzia Vargiu – ha sempre svolto mansioni che prima erano la normalità: pane fatto in casa, dolci e grande laboratorio di cestini. Una donna aperta al dialogo, con stretti rapporti umani che ancora oggi personalmente vivo come vicino di casa».

