Zia Palmira, 97 anni, inaugura il centro di aggregazione 

Dopo una lunga attesa ha riaperto a Ilbono il centro di aggregazione sociale. All’inaugurazione della sede in via Circonvallazione gli amministratori comunali, il sindaco Giampietro Murru e una grande folla. Più di duecento persone di tutte le età. Un’anziana del paese, Palmira Marci, 97 primavere, non è voluta mancare al taglio del nastro. Il centro è aperto cinque giorni su sette, ora ospita un allestimento di presepi ma presto verranno proposte diverse iniziative, culturali, sociali, sportive in collaborazione con le diverse associazioni. Un luogo dove stare insieme attraverso le attività per tutti gli utenti, dai bambini agli anziani. L’animatore del centro di aggregazione è Livio Loi, dipendente comunale. «Sono doppiamente felice per l’apertura del centro - ha commentato il sindaco - sia perché sarà un punto di aggregazione per la comunità, sia perché nel mio precedente mandato dal 1996 al 2004, l’avevo fatto finanziare e aprire». Per diverse vicissitudini gli spazi di socializzazione erano rimasti chiusi al pubblico e aperti solo durante i convegni. Ora potranno essere frequentati. «Siamo felici per la risposta della popolazione durante l’inaugurazione - ha concluso Murru - la riapertura è per il nostro paese un grande successo».

